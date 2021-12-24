Патриарх Константинопольский Варфоломей заразился коронавирусом

Константинопольский патриарх Варфоломей Фото: REUTERS

У патриарха Константинопольского Варфоломея выявлен коронавирус. Как говорится в сообщении, распространенном епархией, у 81-летнего понтифика легкие симптомы и он чувствует себя хорошо.

"Его Святейшество, который полностью вакцинирован, в настоящее время проявляет легкие симптомы, но его общее состояние хорошее", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сразу после постановки диагноза патриарх был направлен в центральную больницу Стамбула. Там он прошел профилактический осмотр и будет действовать согласно рекомендациями, которые дадут ему специалисты. Также Варфоломей призвал всех, кто еще не вакцинировался, сделать это в ближайшее время.

Как ранее писал сайт kp.ru, Константинопольский патриарх Варфоломей был госпитализирован в США. Он прибыл туда 23 октября с первым за 12 лет визитом и намеревался провести в стране как минимум 12 дней. Патриарх почувствовал недомогание из-за усталости - его якобы утомили долгое путешествие в США и программа мероприятий, которая ждала его по прибытии.