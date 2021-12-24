Самарский губернатор предложил продлить поддержку НОЦ

Президенту представили предложения по развитию научно-образовательных центров. Фото предоставлено правительством Самарской области

Президент России Владимир Путин в пятницу, 24 декабря, провел совместное заседание Госсовета и Совета по науке и образованию. Глава государства поставил задачу федеральному правительству расширить возможности субъектов по поддержке научных проектов, а также сформировать базу эффективных технологический отечественных решений, которые уже успешно применяются.

Заседанию предшествовала подготовительная работа, по ходу которой состоялся семинар-совещание, во время которого губернатор Самарской области Дмитрий Азаров возглавил рабочую группу, на которой обсуждали развитие научно-образовательных центров.

Самарский губернатор представил ряд предложений по поддержке центров. В частности, предлагается продлить программу поддержки до 2030 года, присвоить центрам особый правовой режим для ускорения апробации научных разработок, а также выделить в отраслевых стратегиях задачи, реализация которых возможно с помощью НОЦ.

Глава государства поручил правительству страны доработать перечень поручений и отметил, что необходимо последовательно реализовывать все поставленные задачи.