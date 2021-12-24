У судьи Конституционного суда Украины нашли незадекларированную землю в Крыму

Это деяние подпадает под уголовную ответственность на Украине Фото: REUTERS

Судья Конституционного суда Украины (КСУ) не задекларировал земельный участок в Крыму. Несоответствие между декларацией и реальностью обнаружили в Национальном агентстве страны по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Как сообщается на сайте ведомства в пятницу, 25 декабря, судья Виктор Кревенко не задекларировал принадлежащий ему земельный участок в Крыму. Его стоимость сотрудники НАПК оценили в 4 миллиона гривен - около 147 тысяч долларов.

Отмечается, что эти действия подпадают под уголовную ответственность согласно законам Украины. Материалы об этом переданы в Национальное антикоррупционное бюро, которое будет разбираться в ситуации.

Как ранее писал сайт kp.ru, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко раскритиковал образ украинки Петры в сериале «Эмили в Париже» американского стримингового сервиса Netflix.