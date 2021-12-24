Das Erste: Новому правительству Германии грозит раскол из-за "Северного потока - 2" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новому правительству Германии может грозить раскол из-за разногласий по вопросу газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщает телеканал Das Erste.

Глава немецкого МИД Анналена Бербок оказалась в сложной ситуации из-за российско-немецких отношений. По мнению автора публикации Коринны Эмундс, они достигли низшей точки из-за украинского кризиса и теперь важно сформировать новый курс во внешней политике.

Также журналистка отмечает, что канцлер Олаф Шольц, как и весь действующий кабмин, ведет себя довольно сдержанно.

- Трубопровод "Северный поток - 2" - как слон в посудной лавке между партиями "Светофора",- заявляет Эмундс.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что ей с канцлером Олафом Шольцем ей удалось прийти к общему мнению по вопросу сертификации и запуска газопровода "Северный поток - 2". Бербок добавила, что при принятии касающихся газопровода решений самую важную роль будет играть энергетическая безопасность, которой в Германии придают большое значение.