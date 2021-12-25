Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире24 декабря 2021 21:05

В ВОЗ рассказали детям, что у Санты-Клауса иммунитет к коронавирусу

Также в организации уточнили, что некоторые страны "ослабили карантинные меры для Санты, чтобы он мог попасть в воздушное пространство"
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В ВОЗ рассказали детям, что у Санты-Клауса иммунитет к коронавирусу

В ВОЗ рассказали детям, что у Санты-Клауса иммунитет к коронавирусу

Фото: REUTERS

Санта-Клаус обязательно доставит подарки детям, ведь у него есть стойкий иммунитетом к коронавирусу. Именно благодаря ему он и сможет путешествовать между странами. Об этом юных жителей Земли в праздничном видеообращении в Twitter сообщили представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

- Могу сказать вам, что Санта-Клаус обладает иммунитетом от этого вируса. ... Сейчас дела у него идут хорошо, он как раз сейчас очень занят, - рассказала в видеоролике глава технической группы ВОЗ Мария ван Керкхове.

Также она добавила, что организация узнала от ряда лидеров в мире, что они ослабили карантинные меры для Санты, чтобы он мог попасть в воздушное пространство.

Кстати, что касается российского Деда Мороза из Великого Устюга, то с его документами все в порядке. У дедушки есть QR-код, который он получил после вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом новогодний волшебник рассказал ребятам из Санкт-Петербурга в ходе онлайн-встречи.