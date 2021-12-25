Ученые раскрыли неожиданную причину риска возникновения болезни Альцгеймера Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Учены из Южной Кореи рассказали о связи болезни Альцгеймера с одним из широко известных недугов.

По их мнению, причиной появления болезни может стать метаболическим синдромом. Об этом пишет Daily Express.

- У пациентов с метаболическим синдромом вероятность развития болезни Альцгеймера в 11,48 раза выше, - приводит издание слова медиков.

Отмечается, что биологам пришлось изучить состояние и карты более 84 тысяч пациентов в возрасте от 60 лет. В результате исследователи заметили, что диабет, высокое кровяное давление и ожирение губительно сказываются на сосудах. Если до этого врачи просто устанавливали связь между метаболическим синдромом и деменцией, то теперь они доказали его влияние на развитие болезни Альцгеймера.

Напомним, процессы, связанные с развитием болезни Альцгеймера, теперь можно отследить на самых ранних стадиях. А значит, вовремя успеть предпринять меры - если не остановить развитие болезни, то хотя бы замедлить ее наступление.