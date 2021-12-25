Вучич назвал полученные Сербией российские ПТРК "Корнет" "лучшими ракетами против бронетехники в мире" Фото: REUTERS

Президент Сербии Александар Вучич назвал российские установки противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Корнет" лучшими в мире.

По мнению сербского лидера, они превосходят американские ракетные комплексы Javelin. Об этом он рассказал в интервью Prva TV.

- Я очень рад этой поставке, "Корнеты" очень важны. Посмотрите, как они работали в Сирии, их второе имя - "убийца танков". ... Это лучшие ракеты на свете ... они лучше Javelin, которые тоже фантастические, - сказал глава государства.

Ранее сайт kp.ru писал, что на форуме "Армия-2020" иностранные военные спецы подолгу "залипали" у экзотичной новинки, представленной российским Конструкторским бюро приборостроения. Это противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) "Гермес". Знатоки сразу же заговорили о революционности этой разработки. Американский журнал National Interest уже отвесил жирный комплимент нашему ПТРК: "Российский перспективный противотанковый комплекс может стать убийцей западных танков"