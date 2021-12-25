Правила дорожного движения для электросамокатов и сигвеев в России планируют утвердить к лету 2022 года Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России Владимир Кузин рассказал, что в России в следующем году планируется введение поправок в правила дорожного движения.

По его словам, это связано с использованием электросамокатов и сигвеев.

- Минтранс подготовил (и МВД согласовало) поправки в ПДД, где предполагается определить статус СИМ, какие средства к ним относятся, как они должны передвигаться по дорогам России. Процесс принятия изменения постановления еще идет, но мы надеемся, что к весне-началу лета 2022 года ...все будет приведено к окончательной точке, - цитирует его словам "МВД медиа".

Только за первые полгода 2021 в нашей стране произошло 180 ДТП, в которых участвовали люди на электросамокатах, в результате погибли пять человек, пострадали почти 190.

Напомним, в начале июля депутат Госдумы Ирина Белых предложила разработать жесткий регламент правил использования электросамокатов, поскольку возросшая популярность новомодных средств передвижения привела к тому, что пешеходам стало опасно передвигаться по улицам городов, а участившиеся случаи ДТП с участием самокатов, по ее мнению, требуют серьезного вмешательства.