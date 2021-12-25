Песков о месте новой встречи Путина и Байдена: Это вопрос пока не обсуждается Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что пока вопрос о возможном месте проведения будущей встречи лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена не обсуждается.

- Об этом пока даже речи не идет, даже близко, - рассказал представитель Кремля ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, прорабатываются ли сейчас заочные контакты лидеров, Песков объяснил, что, прежде всего, сейчас необходимо провести переговоры по гарантиям безопасности для РФ со стороны НАТО.

- Мы говорили о том, что, похоже, это состоится в январе. И мы будем ожидать конкретных ответов на поставленные вопросы, - рассказал представитель кремля.

Напомним, 17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров РФ с НАТО и США о гарантиях безопасности. Всего были созданы два документа, переведенные на несколько языков. Основными положениями первого документа являются исключение продвижения НАТО на Восток и присоединение к альянсу Украины.

До этого переговоры Владимира Путина и Джо Байдена проводились 7 декабря. Они длились немногим больше двух часов. Президент России находился в своей резиденции в Сочи, американский лидер в ситуационной комнате Белого дома. Говорили лидеры двух стран по защищенной видеосвязи. Её задействовали впервые с моменты создания.