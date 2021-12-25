Глава правительства Молдавии: вице-премьер Спыну не имел полномочий подписывать протокол переговоров с «Газпромом» Фото: Олег ЗОЛОТО

Премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что у вице-премьера, министра инфраструктуры Андрея Спыну не было полномочий подписывать протокол с "Газпромом". Но даже при этом документ не теряет своей силы.

- У вице-премьера не было полномочий подписывать такие протоколы, правительство не принимало подобного решения, - заявила Гаврилица в эфире телеканала TV 8. - Это вовсе не значит, что протокол не действует... это и есть гарант доверия со стороны правительства.

Гаврилица также добавила, что никаких нарушений процедуры в переговорах с "Газпромом" выявлено не было.

В конце октября 2021 года "Газпром" и "Молдовагаз" сообщили о продлении контракта на поставку российского газа в Молдавию на пять лет. Как уточнили в российской компании, контракт с Молдавией был продлен на взаимовыгодных условиях. Поставки газа, согласно договоренностям, начались с 1 ноября.