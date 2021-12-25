В Пакистане поддержали слова Путина о недопустимости оскорбления пророка Мухаммеда Фото: REUTERS

Премьер-министр Пакистана Имран Хан положительно воспринял слова российского президента Владимира Путина о недопустимости оскорбления пророка Мухаммеда.

- Я приветствую заявление президента Путина, которое подтверждает мое послание о том, что оскорбление нашего Святого Пророка не является "выражением свободы", - написал Хан в своем посте в Твиттере.

Также он добавил, что мусульманам следует распространять такую позицию на немусульманские государства, чтобы бороться с исламофобией.

Напомним, 23 декабря во время выступления на большой пресс-конференции российский лидер Владимир Путин высказался о свободе творчества, которая, по его мнению, не должна переходить некоторые границы.

- Размещение Гитлера на сайте "Бессмертного полка" это свобода творчества?... Вот оскорбления в адрес пророка Мухаммеда - свобода творчества? Я считаю, что нет, - заявил глава госудрства.