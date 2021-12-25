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В мире25 декабря 2021 1:45

Генассамблея утвердила бюджет ООН на 2022 год в размере 3,1 миллиарда долларов

Весной 2021 года Россия внесла в бюджет организации около 86,5 миллионов долларов
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Генассамблея утвердила бюджет ООН на 2022 год в размере 3,1 миллиарда долларов

Генассамблея утвердила бюджет ООН на 2022 год в размере 3,1 миллиарда долларов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральная Ассамблея ООН в пятницу, 24 декабря, утвердила бюджет Всемирной организации на 2022 год в размере 3,12 миллиарда долларов. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенных Наций.

- Генассамблея одобрила большое количество проектов резолюций и решений, представленных основными комитетами, в том числе рекомендацию утвердить бюджет на 2022 год в размере 3,12 миллиарда долларов, - говорится в сообщении.

Напомним, весной текущего года Россия внесла в бюджет организации около 86,5 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, летом 2021 года в связи с неуплатой регулярных взносов в бюджет Организации объединенных наций на протяжении двух лет Иран и ЦАР были лишены права голоса в Генассамблее ООН. По уставу организации, страны могут вновь получить возможнтсь принимать участие в голосовании, если выяснится, что просрочка платежа произошла по независящим от государства обстоятельствам.