Генассамблея утвердила бюджет ООН на 2022 год в размере 3,1 миллиарда долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральная Ассамблея ООН в пятницу, 24 декабря, утвердила бюджет Всемирной организации на 2022 год в размере 3,12 миллиарда долларов. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенных Наций.

- Генассамблея одобрила большое количество проектов резолюций и решений, представленных основными комитетами, в том числе рекомендацию утвердить бюджет на 2022 год в размере 3,12 миллиарда долларов, - говорится в сообщении.

Напомним, весной текущего года Россия внесла в бюджет организации около 86,5 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, летом 2021 года в связи с неуплатой регулярных взносов в бюджет Организации объединенных наций на протяжении двух лет Иран и ЦАР были лишены права голоса в Генассамблее ООН. По уставу организации, страны могут вновь получить возможнтсь принимать участие в голосовании, если выяснится, что просрочка платежа произошла по независящим от государства обстоятельствам.