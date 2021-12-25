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Здоровье25 декабря 2021 2:47

Врач Хухрев: стресс, курение и недосып повышают шансы заболеть коронавирусом

Все это негативно влияет на организм и ослабляет иммунитет
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Врач Хухрев: стресс, курение и недосып повышают шансы заболеть коронавирусом

Врач Хухрев: стресс, курение и недосып повышают шансы заболеть коронавирусом

Фото: Иван МАКЕЕВ

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев рассказал о привычках, которые повышают риск заражения коронавирусной инфекцией

по словам эксперта, шансы заболеть ковидом возрастают в тем случаях, если человек находится в состоянии хронического стресса, мало спит или курит. все это негативно сказывается на организме, что приводит к снижению защитной функции и падению иммунитета.

- Организм защищен не только кожей, но и слизистыми оболочками. Качество слизистых во многом определяет устойчивость к вирусным заболеваниям. Если слизистая нормальная ... она вырабатывает достаточное количество защитных веществ... Если человек курит, то слизистая раздражается, воспаляется, становится тонкой, через нее вирус гораздо быстрее проникает в организм, - объяснил врач в интервью радио Sputnik .

Напомним, сейчас в России продолжается кампания по вакцинации населения от коронавируса. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, по данным на 24 декабря уровень коллективного иммунитета в стране уже превысил отметку в 60%.