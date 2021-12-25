Эксперт информационной безопасности Кашкин предупредил о мошенничестве через "зеркало" мобильного банка Фото: Shutterstock

Доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин предупредил россиян об опасности использования мобильного банка.

Специалист рассказывает, что приложения крупнейших банков страны в целом отвечают современным требованиям безопасности. Но угрозу несут в себе не сами приложения банков, а действия мошенников и чрезмерная доверчивость пользователей.

Эксперт напоминает, что банк никогда не будет просить своего клиента вас перейти по ссылке для входа в онлайн-банк. Как раз так и работает система фишинга: мошенники создают "зеркало" официального приложения или сайта. Внешне они могут выглядеть очень правдоподобно, но в этом и заключается опасность. Когда человек переходит по ссылке на зеркальный сайт, то преступники крадут данные клиента, поясняет специалист по информационной безопасности. Об этом он рассказал агентству "Прайм".

Напомним, основой мошеннических схем служит персональная информация, полученная на нелегальном рынке баз данных интернет-магазинов, финансовых учреждений, государственных структур. Именно преступники могут звонить под видом родственников, которым срочно нужны деньги. Также они готовы представляться сотрудниками банка, чтобы "срочно и в целях безопасности" граждане переводили деньги на "безопасный счет".