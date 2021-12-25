Что произошло в ночь на 25 декабря Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пенсионном фонде России россиянам напомнили о возможности получить повышенную фиксированную выплату к пенсии в 25%. Для этого должны быть выполнены три условия. Прежде всего общий стаж работы в сельском хозяйстве должен быть не менее 30 лет. Второй пункт - нужно проживать в селе. Также, чтобы рассчитывать на доплату, необходимо иметь статус неработающего пенсионера.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что решения западных стран и России по поводу дальнейшей судьбы Украины не будут эффективными, если их не примут граждане страны. Так он прокомментировал опубликованные РФ проекты договора с США и соглашения с НАТО.

Генеральная Ассамблея ООН утвердила бюджет Всемирной организации на 2022 год в размере 3,12 миллиарда долларов. Также ГА ООН одобрила большое количество проектов резолюций и решений, представленных основными комитетам.

Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал о привычках, которые повышают риск заражения коронавирусной инфекцией. По словам эксперта, шансы заболеть ковидом возрастают в тем случаях, если человек находится в состоянии хронического стресса, мало спит или курит.

США планируют предоставить Украине данные разведки, которые, как предполагается, "помогут Киеву противостоять вторжению России". Среди обсуждаемых Белым домом, Пентагоном и Госдепартаментом мер также есть и перенаправление ранее предназначенных афганским военным вертолетов и другой военной техники Украине.

Компания "Газпром" сообщила, что Европа потратила больше 40% газа из подземных хранилищ, который закачали в 2021 году. Также 21 и 22 декабря установлены суточные рекорды по объемы отбора - 700 миллионов куб. м и 712 миллионов куб. м соответственно.

Президент Сербии Александр Вучич заявил о планах провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, он рассчитывает на телефонный разговор в эту субботу. В беседе с президентом РФ он хочет попросить о дополнительных объемах газа для Сербии.

Санта-Клаус обязательно доставит подарки детям, ведь у него есть стойкий иммунитетом к коронавирусу. Именно благодаря ему он и сможет путешествовать между странами, сообщили малышам эксперты ВОЗ.