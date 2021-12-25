Песков заявил, что Россия ждет скорейшего ответа на предложения по гарантиям безопасности

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представителя Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия ожидает скорейшего ответа на предложения по гарантиям безопасности.

- Здесь не может быть дедлайнов. Мы заинтересованы, чтобы это было как можно скорее, — приводит слова пресс-секретаря российского лидера ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. Всего было создано два документа, переведенные на несколько языков. В понедельник замминистра иностранных дел Сергей Рябков сказал, что официальный Вашингтон пока не предоставил какого-либо ответа на предложения Москвы. Он добавил, что российская сторона ждет ответа, но пока видит только публичные высказывания, которые не имеют значения. Позже глава Госдепартамента Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен уточнил, что диалог между странами должен быть не только о предложениях России, но и о ее действиях, которые вызывают обеспокоенность США.