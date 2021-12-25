Директор украинского телеканала заявил, что США использовала страну ради поставок газа в Европу

Гендиректор украинского телеканала заявил, что США использовала страну ради поставок газа в Европу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гендиректор украинского телеканала «НАШ» Владимир Грановский заявил, что Соединенные Штаты Америки использовали тему с якобы угрозой «вторжения» России на Украину и «Северным потоком — 2» ради поставок газа в Европу.

- Я бы сказал, что американцы работают цинично, в определенном смысле подло, используют самые грязные пиар-технологии, нагнетают страх на мир, чтобы получить условно треть рынка газа в Европе по цене 1500 долларов, — сказал он.

Благодаря этому в США отпразднуют конец года с ощущением многомиллиардного дохода, добавил Грановский.

Ранее телеканал Das Erste сообщил, что новому правительству Германии может грозить раскол из-за разногласий по вопросу газопровода «Северный поток – 2». Глава немецкого МИД Анналена Бербок оказалась в сложной ситуации из-за российско-немецких отношений. По мнению автора публикации Коринны Эмундс, они достигли низшей точки из-за украинского кризиса и теперь важно сформировать новый курс во внешней политике. Также журналистка отмечает, что канцлер Олаф Шольц, как и весь действующий кабмин, ведет себя довольно сдержанно.