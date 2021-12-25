В России впервые рассматривают дело о ботах и читах для World of Tanks

В Москве рассматривают дело о читах для World of Tanks

Черемушкинский суд Москвы начал рассмотрение дела о создании и продажи ботов и читов для видеоигр Word of Tanks и World of Warships.

В частности, жителя Екатеринбурга обвиняют по статье о создании вредоносных компьютерных программ. Потерпевшим является компания Wargaming, пишет газета «Коммерсант».

Боты самостоятельно управляли техникой в игре, позволяя пользователю зарабатывать внутриигровую валюту и очки опыта автоматически. Кроме того, они давали преимущество перед игроком без подобных программ.

Цена за такие программы зависит от количества игр, которые можно провести с их помощью. К примеру, за 150 игр нужно было заплатить 25 рублей, за 15 тысяч игр — 2125 рублей.

В Wargaming заявили, что пользователи теряют интерес к игре из-за недобросовестных игроков. В компании оценили ущерб в 670 миллионов рублей.