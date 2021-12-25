«Газпром» не забронировал мощности для транзита газа через «Ямал — Европа» на 25 декабря 2021 года

Компания «Газпром» не забронировала мощности для транзита газа через «Ямал — Европа» на 25 декабря Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская компания «Газпром» не забронировала мощности для транзита газа через Польшу по газопроводу «Ямал–Европа» на субботу, 25 декабря. Об этом гласят данные платформы GSA Platform.

Несколько раз компания заказывала мощности не на регулярной, а на дополнительной сессии. Также «Газпром» использовал краткосрочное внутридневное бронирование на несколько часов. Однако предложение 25 декабря во время дополнительной сессии осталось невостребованным.

Ранее компания «Газпром» сообщила, что Европа отбирает рекордные объемы газа из своих хранилищ. Так, по состоянию на 22 декабря из них израсходовано более 40% от объема газа, закачанного в 2021 году. Там же говорится и про суточные рекорды, которые были зафиксированы 21 и 22 декабря - 700 миллионов куб. м и 712 миллионов куб. м соответственно. По данным Gas Infrastructure Europe, на 22 декабря текущего года общая наполненность европейских подземных хранилищ газа уменьшилась до 57,5% и сейчас составляет чуть более 62 миллиардов куб. м, что на 22,5 миллиарда куб. м меньше, чем годом ранее.