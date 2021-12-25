СК заявил об отсутствии доказательств причастности экс-сотрудников изолятора к побегу в Истре

Следственный комитет не получил доказательства причастности экс-сотрудников изолятора к побегу в Истре Фото: Олег ЗОЛОТО

Руководитель Главного следственного управления Следственного комитета по Московской области Александр Стариков сообщил, что ведомство не получило доказательства причастности бывших сотрудников ИВС в Истре к побегу преступников.

- Мы завершили расследование фактически в отношении сотрудников ИВС. Мы пришли к выводу, что умышленного соучастия, которое бы именно преступным соучастием было, (нет), мы таких доказательств не получили, — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

При этом Стариков подчеркнул, что у СК есть доказательства халатности бывших работников. По его словам, в истринском изоляторе уже приняли меры, чтобы не допускать таких случаев.

Напомним, 6 августа из ИВС в Истре сбежали пятеро заключенных. Сообщалось, что одним из сбежавших оказался Александр Мавриди, которого обвиняют в убийстве «колбасного короля» - владельца «Мясной империи» Владимира Маругова. Как уточняется, совершившие побег смогли выломать лоток для еды в камере заключения, после чего вскрыли замок, сбежав через заднюю дверь. Позже сотрудники правоохранительных органов задержали всех сбежавших.