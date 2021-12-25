ЮВО сообщил о возвращении 10 тысяч российских военных с полевых занятий

Российские военные вернулись в пункты постоянной дислокации с полевых занятий Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Южный военный округ (ЮВО) сообщил о возвращении в пункты постоянной дисклокации с полевых занятий 10 тысяч военных.

- В войсках ЮВО завершился этап боевого слаживания отделений, экипажей и расчетов в мотострелковых соединениях, воинских частях родов войск и специальных войск. Более 10 тысяч военнослужащих в составе подразделений совершат марши в пункты постоянной дислокации с территории общевойсковых полигонов, — говорится в сообщении.

Уточняется, что занятия проходили в семи регионах России, а также в Абхазии, Армении и Южной Осетии. При этом в первой декаде января часть войск продолжат нести вахту для поддержания боевой готовности.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видеозапись запуска гиперзвуковой ракеты «Циркон» в Белом море. На кадрах видно, как взлетает ракета, освещая яркими вспышками окружающее пространство. Экипаж фрегата «Адмирал Горшков» провел испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» в Белом море, успешно поразив условную цель. Полет ракеты прошел по заданным параметрам, мишень была поражена прямым попаданием. В Ведомстве уточнили, что к обеспечению стрельб и закрытию района привлекались надводные корабли и морская авиация Северного флота.