Украине предрекли скорую гражданскую войну

На Украине заявили о скорой гражданской войне в стране Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Политолог Головачев заявил, что обвинения в госизмене на Украине говорят о скорой гражданской войне

Украинский политолог Андрей Головачев считает, что обвинения в государственной измене в стране говорят о приближении гражданской войны.

- Взаимные обвинения политических противников в измене — верный признак надвигающейся Руины (период с 1657 по 1687 год, фактически считающийся гражданской войной на Украине), — написал специалист в Facebook.

По его словам, «топор войны» раскопал действующий президент страны Владимир Зеленский. Политолог уверен, что глава государства не понимает последствий своих действий. Этот тренд распространится по регионам и вызовет страх у общества, отметил Головачев.

Ранее экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Петру Порошенко предъявлено обвинение в государственной измене в связи с поставками угля из Донбасса. Порошенко оказался причастен к покупке зимой 2014-15 годов угля в Донбассе на 1,5 миллиарда гривен (по сегодняшнему курсу — около 4 млрд. руб.). Петру Порошенко по указанной статье может грозить до 15 лет лишения свободы. Позже политик заявил, что у властей Украины нет убедительных доказательств того, в чем его обвиняют по делу о государственной измене и назвал «сумасшествием» сам факт возбуждения подобного дела.