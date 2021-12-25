Дептранс Москвы призвал отказаться от езды на личном авто из-за снегопада

Московский дептранс предупредил о сильном снегопаде 25 декабря 2021 года Фото: Иван МАКЕЕВ

Департамент транспорта Москвы предупредил о сильном снегопаде в городе в субботу, 25 декабря 2021 года.

- На 10:45 субботы движение в Москве оценивается в 6 баллов. В Москве идет сильный снегопад. В городе большое количество снега, что сильно затрудняет движение машин, — говорится в сообщении ведомства.

Дептранс призвал москвичей по возможности пользоваться общественным транспортом, чтобы коммунальные службы как можно быстрее убрали снег с улиц города.

Напомним, сервисы Яндекса предупреждают, что к часу дня пробки на дорогах столицы вырастут до семи баллов. Также синоптики предупредили, что 25 декабря будет резко меняться атмосферное давление (с 740 мм рт. ст. опустится до 725 мм, затем вновь увеличится и составит 735 мм рт.ст). Это может сказаться на самочувствии метеозависимых людей. При повышенном артериальном давлении им стоит пить меньше жидкости и не есть соленую пищу. При резком падении давления лучше налегать на молочные продукты, фрукты и рыбу.