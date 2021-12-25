В Киеве осознали: третья мировая война между США и Россией невозможна

Украинский политик заявил, что ядерное оружие играет роль сдерживающего фактора Фото: REUTERS

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев высказался о возможности развязывания третьей мировой войны. По его мнению, такой исход маловероятен, так как случиться этому не дадут Россия и США.

Свое мнение Мураев выразил в эфире телеканала "Наш". Он отметил, что в связи с наличием у крупных государств ядерного оружия можно говорить о том, что оно выступает как сдерживающий фактор.

"Каждый здравомыслящий человек понимает, что ни завтра, ни после Нового года не будет третьей мировой войны", — сказал политик.

По словам Мураева, Россия и США тем временем готовят некую двустороннюю сделку. На то, что это может произойти, указывают встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, а также отказ Вашингтона от санкций против проекта "Северный поток — 2".

Как ранее писал сайт kp.ru, Украинский политолог Андрей Головачев считает, что обвинения в государственной измене в стране говорят о приближении гражданской войны. По его словам, «топор войны» раскопал действующий президент страны Владимир Зеленский.