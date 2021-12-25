Стало известно, сколько четверных прыжков заявила Трусова в произвольную программу на чемпионат России

У Александры Трусовой - пять четверных прыжков в произвольной программе на ЧР-2022. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Фигуристка Александра Трусова готовится прыгнуть пять четверных в произвольной программе на чемпионате России 2022 в Санкт-Петербурге. В заявленном выступлении ученица Этери Тутберидзе решилась сделать невероятный контент, сообщает "КП-Спорт".

"Русская ракета", как называют Трусову фанаты, в свою программу поставила четверной флип, четверной сальхов, четверной тулуп, а также каскады четверной лутц – тройной тулуп, четверной лутц – ойлер – тройной сальхов. Даже у лидирующей Камилы Валиевой только три квада - это сальхов и два тулупа, но в комплекте с трйным акселем.

Отметим, что произвольная программа у женщин на чемпионате России по фигурному катанию 2022 в Санкт-Петербурге начнется в 18:00 по московскому времени. Все подробности битвы девушек - в трансляции "КП-Спорт".