Стали известны результаты фигуристов-парников группы Тутберидзе на чемпионате России

Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которые с текущего сезона тренируются в группе у Этери Тутберидзе, выступили на чемпионате России-2022 в парном катании. Они после первого проката шли третьими и необходим был идеальный прокат для того, чтобы обойти конкурентов. Но все-таки они допустили ошибки, сообщает "КП-Спорт".

Победа на турнире досталась действующим чемпионам мира - Анастасии Мишиной и Александру Галлямову. Победившие в парном катании Мишина-Галлямов получили ровно 160 баллов за произвольное выступление. Ну а в сумме - 243,74 балла. Второе место - у Александры Бойковой и Дмитрия Козловского - 239,89. "Бронза" ушла к Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову. Катающиеся с этого сезона под началом Этери Тутберидзе "Рыжики" за два проката получили 228,20 балла, став третьими.

Сегодня в Санкт-Петербурге чуть позже пройдет произвольная программа в женском одиночном катании. Все подробности битвы девушек - в трансляции "КП-Спорт".