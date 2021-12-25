Папа Римский поздравил католиков с Рождеством и призвал к решению конфликтов в мире

Папа Римский Франциск Фото: REUTERS

Папа Римский Франциск в субботу, 25 декабря, поздравил католиков с Рождеством Христовым. Понтифик призвал мировое сообщество к диалогу для разрешение конфликтов между странами.

К верующим Папа Римский обратился с балкона собора Святого Петра. Обращение транслировалось по телевидению и в интернете. Как отметил понтифик, в сложные времена пандемии институт социальных отношений подвергается испытаниям, которые нужно преодолеть.

" Даже на международном уровне существует риск нежелания говорить друг с другом, риск того, что для решения серьезного кризиса придется идти короткими путями, а не более длинными путями диалога. Но только они в действительности ведут к разрешению конфликтов и получению общих и долгосрочных выгод", - отметил Папа Римский Франциск.

Он упомянул, в том числе, конфликт на Украине и выразил надежду, что "метастазы гангренозного конфликта" не распространятся по стране.

Как ранее писал сайт kp.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о ближайших контактах российского лидера Владимир Путина с его американским коллегой Джо Байденом. Как сообщил в пятницу, 24 декабря, официальный представитель Кремля, глава РФ не планирует звонить в Вашингтон для поздравлений с Рождеством.