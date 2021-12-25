В Минздраве назвали все случаи "омикрона" внутри страны завозными

Случаев заражения "омикроном" внутри страны пока не выявлено Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Минздраве прокомментировали информацию о заражениях штаммом коронавируса "омикрон" внутри России. Как сообщили в ведомстве, все случаи заболевания этим вариантом COVID-19 являются завозными.

Как отметили в Минздраве, случаев заражения "омикроном" в России на данный момент зафиксировано не было, пишет ТАСС.

"Все эти случаи на настоящий момент являются завозными. Иных случаев заболевания на территории РФ, вызванного указанным штаммом, на данный момент не выявлено", - говорится в сообщении ведомства.

Как ранее писал сайт kp.ru, к пятнице, 24 декабря, штамм коронавируса "омикрон" проник уже в 110 государств, сообщила Всемирная организация здравоохранения. Чтобы распознать именно его, отличить от господствующей пока в России "дельты", требуется углубленное дорогостоящее исследование - секвенирование ("расшифровка" генома вируса из проб больных). Такой анализ проводится выборочно - главным образом у пассажиров, прибывающих из эпидемически неблагополучных зарубежных стран.