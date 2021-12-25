Стала известна победительница чемпионата России по фигурному катанию среди женщин

Камила Валиева. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Фигуристка группы Этери Тутбридзе Камила Валиева одержала победу на чемпионате России по фигурному катанию 2022, сообщает "КП-Спорт". Результат Валиевой по сумме двух прокатов - 283,48 балла.

Это просто невероятный отрыв от второго места. Александра Трусова с тремя чистыми квадами отстала от Камилы на 34,83 балла. Побеждавшая до этого на трех чемпионатах России подряд Анна Щербакова в этот раз - только третья. Она упала с единственного в программе четверного флипа и получила от судей 239,56 балла.

Фигуристка группы Этери Тутбридзе Камила Валиева одержала победу на чемпионате России по фигурному катанию 2022 Фото: Артем КИЛЬКИН

Фигурное катание. Чемпионат России. Санкт-Петербург. Женщины. Итоги

1. Камила Валиева – 283,48 2. Александра Трусова – 248,65 3. Анна Щербакова – 239,56 4. Аделия Петросян – 233,97 5. Софья Самоделкина – 233,09