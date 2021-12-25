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Спорт25 декабря 2021 17:56

Стала известна победительница чемпионата России по фигурному катанию среди женщин

Камила Валиева выиграла чемпионат России по фигурному катанию 2022 среди женщин
Евгений НЕСЫН
Евгений НЕСЫН
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Камила Валиева.

Камила Валиева.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Фигуристка группы Этери Тутбридзе Камила Валиева одержала победу на чемпионате России по фигурному катанию 2022, сообщает "КП-Спорт". Результат Валиевой по сумме двух прокатов - 283,48 балла.

Это просто невероятный отрыв от второго места. Александра Трусова с тремя чистыми квадами отстала от Камилы на 34,83 балла. Побеждавшая до этого на трех чемпионатах России подряд Анна Щербакова в этот раз - только третья. Она упала с единственного в программе четверного флипа и получила от судей 239,56 балла.

Фигуристка группы Этери Тутбридзе Камила Валиева одержала победу на чемпионате России по фигурному катанию 2022

Фигуристка группы Этери Тутбридзе Камила Валиева одержала победу на чемпионате России по фигурному катанию 2022

Фото: Артем КИЛЬКИН

Фигурное катание. Чемпионат России. Санкт-Петербург. Женщины. Итоги

1. Камила Валиева – 283,48 2. Александра Трусова – 248,65 3. Анна Щербакова – 239,56 4. Аделия Петросян – 233,97 5. Софья Самоделкина – 233,09