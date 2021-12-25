Бывший премьер Украины обвинил власти страны в энергетическом кризисе

По мнению политика, ситуация могла быть подстроена намеренно Фото: REUTERS

Бывший премьер Украины Владимир Гройсман обвинил власти страны в политических и экономических проблемах. Он заявил, что нынешнее киевское руководство спровоцировала энергетический кризис в стране.

Свое мнение Гройсман выразил в интервью журналу "Країна". Он спрогнозировал, что в результате "централизации денежных ресурсов" местные бюджеты Украины окажутся обделены - в частности, энергоносителями.

"Были деньги и время закупить дешевый газ. Но из-за неумения прогнозировать власть проспала вопросы газа и ситуацию с углем. Этим отдала нас в руки Белоруссии. А по сути – России", — заявил политик.

Гройсман считает, что украинские власти могли спровоцировать ситуацию намеренно либо из-за своей некомпетентности.

Как ранее писал сайт kp.ru, украинский политолог Андрей Головачев считает, что обвинения в государственной измене в стране говорят о приближении гражданской войны. По его словам, "топор войны" раскопал действующий президент страны Владимир Зеленский.