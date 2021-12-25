Задержан вооруженный мужчина, пытавшийся пробраться к королеве Елизавете II

Королева Елизавета II Фото: REUTERS

На территории Виндзорского замка в Великобритании был задержан вооруженный мужчина. По данным полиции, он пытался пробраться к королеве Елизавете II, которая в этом году празднует Рождество в резиденции британских монархов.

Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте британской полиции, задержан был 19-летний мужчина из города Саутгемптон на юге Англии. Его имя не разглашается. После задержания он был заключен под стражу.

Мужчину обвиняют в незаконном проникновении на охраняемый объект и владении боевым оружием. Ему не удалось добраться до построек резиденции. Членов королевской семьи предупредили об инциденте.

"Мы не считаем, что есть опасность для общества", - сказали в полиции.

Как ранее писал сайт kp.ru, очень быстрое распространение штамма коронавируса «омикрон», ухудшение эпидемиологической ситуации в Великобритании вообще и в Лондоне в частности, привело к тому, что королева Елизавета II отказалась от ежегодной поездки в Сандрингемский дворец, в котором обычно отмечает Рождество.