В ДТП на Алтае погибли пять человек

Госпитализированы два человека, один из них несовершеннолетний Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В субботу, 25 декабря, в Онгудайском районе республики Алтай произошло крупное ДТП. В районе населенного пункта Купчегень столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего погибли пять человек.

Как сообщают в республиканском управлении МЧС, участниками ДТП стали семь человек. Четверо погибли на месте происшествия, еще один скончался в больнице. По информации регионального главка МВД, в аварии погибли водители легковых автомобилей и трое пассажиров-подростков.

Еще двое участников аварии, один из которых ребенок, находятся в районной больнице - они были госпитализированы.

На данный момент СК устанавливает все обстоятельства случившегося. Республиканская прокуратура начала проверку исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

Как ранее писал сайт kp.ru, на Алтае парень обиделся на девушку и угнал автомобиль, чтобы доказать свою решительность. Пытаясь уехать в чужой иномарке, он врезался в дом и попался владельцу машины, сообщает региональное управление МВД.