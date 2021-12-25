Доктор Мясников рассказал, как избежать похмелья

Употребление алкоголя в больших количествах приводит к потере электролитов в крови Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как избежать постинтоксикационного состояния, которое также называется похмельем. Совет эксперт решил дать накануне новогодних праздников.

"Надо просто не доводить до похмелья — это единственное, что вы можете сделать. Потому что нет никакого волшебного средства против похмелья", - заявил Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

По словам врача, похмелье может быть смертельно опасным. Например, для пожилых людей или тех, кто имеет факторы риска здоровья. Как напомнил Мясников, чрезмерное употребление алкоголя приводит к потере электролитов в крови. От похмелья не спасет даже их восстановление.

Как ранее писал сайт kp.ru, врач и телеведущий Александр Мясников назвал причину низкой смертности от нового штамма коронавирусной инфекции "омикрон".