Песков заявил, что Россия никогда ни на кого не нападала первой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, просчитывает ли РФ свои шаги.

Как отметил официальный представитель Кремля в эфире телеканала "Россия 1", "Россия первой никогда ни на кого не нападала".

Как ранее писал сайт kp.ru, в ближайшее время должны пройти переговоры по гарантиям безопасности между Россией, США и странами НАТО. Москва намерена поднять вопрос о расширении альянса на Восток. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления о том, что в ходе переговоров по гарантиям безопасности Россия не будет поднимать тему нерасширения НАТО на восток. Как заявила дипломат, эта тема, напротив, будет одной из ключевых для обсуждения.

Как отметил президент России Владимир Путин, Россию «крайне беспокоят» ракеты НАТО у границ. По его словам, если американские ракеты появятся на Украине, то подлетное время до Москвы сократится до пяти минут.