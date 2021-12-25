Росгидромет пообещал москвичам снег на новый год

Высока вероятность снега 31 декабря и 1 января Фото: Иван МАКЕЕВ

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, какая погода ждет москвичей в новогодние праздники и непосредственно новогоднюю ночь. Свой прогноз он рассказал в эфире Радио.КП.

Как отметил Варакин, в Москве и Московской области в конце декабря будет неустойчивая погода. Это обусловлено тем, что один циклон будет смещаться другим циклоном.

"По крайней мере, можно говорить пока уверенно, что практически до конца этого года, то есть, до 30-31-го декабря мы уверены будем в температурном режиме минус10-15 градусов, но кратковременное потепление возможно", - рассказал Варакин.

По мнению синоптика, 31-го декабря москвичей ожидает погода в диапазоне от -10 градусов. Также в этот день и 1 января столицу ждет снег.

"Начало следующего года в московском регионе, да и в целом в Центральном федеральном округе, будут с отрицательными температурами. То есть, циклон быстро уйдет и уже с 1 на 2, 2-3 января мы ждем опять температуры в пределах минус 10 - минус 15 градусов", - рассказал Варакин.

Как ранее писал сайт kp.ru, департамент транспорта Москвы предупредил о сильном снегопаде в городе в субботу, 25 декабря 2021 года.