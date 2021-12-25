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Политика25 декабря 2021 20:33

Владимир Путин созвонился с президентом Египта

Лидеры стран обсудили некоторые международные темы
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Владимир Путин созвонился с президентом Египта

Владимир Путин созвонился с президентом Египта

Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Египта Абдельфаттахом Сиси. Об этом 25 декабря сообщается на сайте Кремля.

Главы государств тепло поздравили друг друга с наступающим Новым годом.

- Президенты обсудили вопросы российско-египетских отношений ... Они высоко оценили достигнутый уровень двустороннего сотрудничества в различных серах, в том числе в строительстве первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа" и создание российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала, - сказано в сообщении на сайте Кремля.

Главы государства поговорили и о предстоящем участии Египта в качестве страны-гостя в Петербургском международном экономическом форуме в июне 2022 года.

Путин и Сиси обсудили некоторые международные темы. По итогам беседы представители государств констатировали близость подходов России и Египта в отношении политического урегулирования в Ливии.

Недавно сербский лидер Александр Вучич заявлял о планах поговорить по телефону с российским президентом.