Владимир Путин созвонился с президентом Египта Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Египта Абдельфаттахом Сиси. Об этом 25 декабря сообщается на сайте Кремля.

Главы государств тепло поздравили друг друга с наступающим Новым годом.

- Президенты обсудили вопросы российско-египетских отношений ... Они высоко оценили достигнутый уровень двустороннего сотрудничества в различных серах, в том числе в строительстве первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа" и создание российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала, - сказано в сообщении на сайте Кремля.

Главы государства поговорили и о предстоящем участии Египта в качестве страны-гостя в Петербургском международном экономическом форуме в июне 2022 года.

Путин и Сиси обсудили некоторые международные темы. По итогам беседы представители государств констатировали близость подходов России и Египта в отношении политического урегулирования в Ливии.

Недавно сербский лидер Александр Вучич заявлял о планах поговорить по телефону с российским президентом.