В Уфе полиция ищет преступников, ограбивших банк Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Уфе двое неизвестных днем 25 декабря ограбили офис банка. Местные следователи уже завели уголовное дело о разбое

- На офис одного из банков, расположенного на улице Цурюпы в Уфе, было совершено разбойное нападение. Предварительно, двое неизвестных угрожали сотрудникам банка предметом, похожим на пистолет, и совершили хищение денег, - рассказали ТАСС в пресс-службе МВД по Башкирии. При этом пока не уточняется сумма похищенного.

Согласно статье 162 УК РФ ("Разбой"), злоумышленникам может грозить наказание до 15 лет лишения свободы.

Ранее сайт kp.ru писал о вооруженном нападении на банк в Екатеринбурге. Полиция возбудила уголовное дело. Позже выяснилось, что сумма ущерба, причиненного финансовому учреждению, составляет около девяти миллионов рублей, а также порядка пяти тысяч долларов и около двух тысяч евро.