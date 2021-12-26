Кардиолог назвал три главных признака проблем с сердцем при коронавирусе Фото: Иван МАКЕЕВ

Руководитель отделения неотложной кардиологии Центральной клинической больницы Управления делами Президента РФ Никита Ломакин рассказал kp.ru, какие симптомы при коронавирусе могут свидетельствовать о проблемах с сердцем.

По словам эксперта, при появлении таких признаков нужно обратиться на прием к врачу-терапевту или кардиологу.

Прежде всего, человеку инфицированному коронавирусом или перенесшим данное заболевание, следует обратить внимание на боли и жжение в области груди. Также о проблемах с сердцем может говорит повышенное артериальное давление (выше, чем 130/80 мм рт. ст.). Третьим главным симптомом является учащенный пульс (оптимальное значение пульса взрослого человека в состоянии покоя составляет от 60 до 80 ударов в минуту).

Новая коронавирусная инфекция COVID-19 может служить раздражителем и провоцировать развитие хронических заболеваний. Именно поэтому важно вовремя вакцинироваться, чтобы сохранить свое здоровье и минимизировать риски тяжелого течения болезни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Аспирин при коронавирусе: кардиологи рассказали об оптимальной дозе

Врачи назвали оптимальную дозу аспирина при коронавирусе для сердечников (подробности)