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Здоровье25 декабря 2021 21:03

Кардиолог назвал три главных признака проблем с сердцем при коронавирусе

Врач призвал россиян обратиться к специалистам при появлении таких симптомов
Авторы (2):
Анна ДОБРЮХА
Анна ДОБРЮХА
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Кардиолог назвал три главных признака проблем с сердцем при коронавирусе

Кардиолог назвал три главных признака проблем с сердцем при коронавирусе

Фото: Иван МАКЕЕВ

Руководитель отделения неотложной кардиологии Центральной клинической больницы Управления делами Президента РФ Никита Ломакин рассказал kp.ru, какие симптомы при коронавирусе могут свидетельствовать о проблемах с сердцем.

По словам эксперта, при появлении таких признаков нужно обратиться на прием к врачу-терапевту или кардиологу.

Прежде всего, человеку инфицированному коронавирусом или перенесшим данное заболевание, следует обратить внимание на боли и жжение в области груди. Также о проблемах с сердцем может говорит повышенное артериальное давление (выше, чем 130/80 мм рт. ст.). Третьим главным симптомом является учащенный пульс (оптимальное значение пульса взрослого человека в состоянии покоя составляет от 60 до 80 ударов в минуту).

Новая коронавирусная инфекция COVID-19 может служить раздражителем и провоцировать развитие хронических заболеваний. Именно поэтому важно вовремя вакцинироваться, чтобы сохранить свое здоровье и минимизировать риски тяжелого течения болезни.

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