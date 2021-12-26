Иммунолог Крючков предупредил о рисках смерти от инсульта и инфаркта после перенесенного коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков предупредил россиян о рисках наступления смерти после перенесенного коронавируса.

По мнению эксперта, ковид негативно влияет на здоровье и может приводить к инфарктам или инсультам с летальными исходами. Также после инфекции у некоторых людей повышаются риски смерти в результате оторвавшегося тромба.

- После того, как люди перенесли заболевание, вроде выздоровели, у них сохраняются симптомы и слабость, присутствуют нарушения в работе сердца, мозговой деятельности ... самое плохое, что это прогрессирует ... особенно, если человек не находится на интенсивном лечении. В результате проходит 3-4 месяца, и человек умирает. Или инсульт, или тяжелый инфаркт, - объяснил Крючков в беседе с URA.ru.

Иммунолог также добавил, что в сюда относятся три категории людей: пожилые, с хроническими заболеваниями и тяжело перенесшие коронавирус.

Сейчас в России продолжается кампания по вакцинации населения. Именно прививка позволит защитить организм от вируса и, в случае заражения, позволит перенести болезнь легко. Все российские препараты, доступные для вакцинации, прошли все необходимые испытания, где и доказали свою безопасность и эффективность в борьбе с вирусом.