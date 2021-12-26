Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье25 декабря 2021 22:09

Во Франции впервые за время пандемии за сутки выявили более 100 тысяч зараженных коронавирусом

До этого максимум был 86 тысяч инфицированных
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Во Франции впервые за время пандемии за сутки выявили более 100 тысяч зараженных коронавирусом

Во Франции впервые за время пандемии за сутки выявили более 100 тысяч зараженных коронавирусом

Фото: REUTERS

Во Франции 25 декабря впервые за все время пандемии коронавирусной инфекции за сутки врачи выявили свыше 100 тысяч заболевших. Об этом сообщили Национальном агентстве общественного здравоохранения при Минздраве Франции.

- По состоянию на 25 декабря в стране выявлено 104 611 подтвержденных новых случаев заражения граждан, - говорится в сообщении ведомства.

Это число инфицированных превысило рекорд по заражению , который был зафиксирован в государстве 7 ноября 2020 года. Тогда врачи за сутки зафиксировали ковид у более 86 тысяч человек.

Напомним, сейчас в мире появился новый вариант коронавируса "омикрон". Всего за считанные дни выявлен чуть ли не во всех странах мира: по оценке Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) люди, инфицированные этим штаммом, есть сейчас в 110 государствах. Но при этом эксперты не знают наверняка, насколько этот вариант ковида опаснее других штаммов вируса.