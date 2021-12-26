Во Франции впервые за время пандемии за сутки выявили более 100 тысяч зараженных коронавирусом Фото: REUTERS

Во Франции 25 декабря впервые за все время пандемии коронавирусной инфекции за сутки врачи выявили свыше 100 тысяч заболевших. Об этом сообщили Национальном агентстве общественного здравоохранения при Минздраве Франции.

- По состоянию на 25 декабря в стране выявлено 104 611 подтвержденных новых случаев заражения граждан, - говорится в сообщении ведомства.

Это число инфицированных превысило рекорд по заражению , который был зафиксирован в государстве 7 ноября 2020 года. Тогда врачи за сутки зафиксировали ковид у более 86 тысяч человек.

Напомним, сейчас в мире появился новый вариант коронавируса "омикрон". Всего за считанные дни выявлен чуть ли не во всех странах мира: по оценке Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) люди, инфицированные этим штаммом, есть сейчас в 110 государствах. Но при этом эксперты не знают наверняка, насколько этот вариант ковида опаснее других штаммов вируса.