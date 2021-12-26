Экс-глава МИД Турции Якыш: Вероятность горячего конфликта между Россией и Украиной невелика Фото: REUTERS

Бывший министр иностранных дел Турции Яшар Якыш заявил, что вероятность горячей фазы конфликта между Россией и Украиной невелика.

По его мнению, что касается отношений РФ с НАТО, то такие возможные риски еще меньше.

- Я считаю, что вероятность горячего конфликта между Россией и Украиной ...невелика. Потому что нет никаких условий для возникновения такого конфликта. А вероятность горячего конфликта между Россией и НАТО еще меньше. Потому что в известном смысле это означает начало Третьей мировой войны, - сказал Якыш, слова которого цитируют РИА Новости.

Ранее Россия уже неоднократно заявляла, что не имеет планов "нападать" на Украину, а что касается перемещения войск, то это не должно никого волновать, считают в Кремле. Обосновывается это тем, что РФ перемещает свои войска на территории своего государства и не представляет для других стран угрозы.