Под Новый год в России активизировались мошенники Фото: Евгения ГУСЕВА

Перед Новым годом в России активизировались мошенники. Некоторые граждане начали получать сообщения с предложениями о праздничных акциях и распродажах якобы от известных брендов. Так мошенники заманивают покупателей, предлагая товары по невероятно низкой цене, например, с небывалыми скидками 90%.

Чаще всего такие письма рассылают аферисты, которые размещают в них ссылки на поддельные сайты крупных торговых сетей. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на экспертов платформы ОНФ "Мошеловка".

Эксперты призывают россиян быть более бдительными, прежде чем оплачивать товар, а также внимательно читать сообщения с рекламой и заманчивыми предложениями.

Кроме подобных мошеннических уловок в стране традиционно растет число краж из банкоматов и терминалов оплаты. Также есть риск лишиться средств на улицах, в подворотнях и подъездах.

Ранее сайт kp.ru писал о еще одном способе, который используют преступники. По словам доцента кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгения Кашкина, банк никогда не будет просить своего клиента вас перейти по ссылке для входа в онлайн-банк. Как раз так и работает система фишинга: мошенники создают "зеркало" официального приложения или сайта. Внешне они могут выглядеть очень правдоподобно, но в этом и заключается опасность. Когда человек переходит по ссылке на зеркальный сайт, то преступники крадут данные клиента.