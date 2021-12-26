Reuters: представители России и Германии проведут личную встречу по Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Германии заявили, что не разделяют позицию Соединенных Штатов по поводу "подготовки России к нападению" на Украину. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на двух анонимных источников в правительстве страны.

- Берлин ее больше, чем Вашингтон, сомневается в том, что Россия на самом деле хочет напасть на Украину. Немецкая сторона заинтересована в снижении напряженности в данном регионе, - рассказали источники.

Также отмечается, что советник канцлера Германии Олафа Шольца Йенc Плётнер и замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак уже договорились о встрече. Предполагается, что она пройдет в январе будущего года, но точные даты пока не приводятся.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил мнение, что американский лидер Джозеф Байден уже сам поверил в информационный вброс о возможности военного "вторжения" России на Украину. Российская сторона уже неоднократно заявляла, что не планирует никакого "вторжения" на Украину и не представляет ни для кого угрозы.