Депутат Рады Кива: США свернут деятельность на Украине после "ультиматума" Путина Фото: REUTERS

На Украине депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива заявил, что Америка в скором времени прекратит свое присутствие на Украине.

По его мнению, причиной стали слова российского лидера Владимира Путина во время выступления на пресс-конференции. Кива также считает, что Путин "четко дал понять", что Москва не будет терпеть провокации Запада.

- Ультиматум выставлен, ждем ответа Запада. Лично я уверен: янки в ближайшее время начнут сворачивать свое присутствие и деятельность на территории Украины", — написал украинский депутат в своем телеграм-канале.

23 декабря во время выступления на большой пресс-конференции российский лидер Владимир Путин заявил, что Соединенные Штаты со своими ракетами пришли к российским границам, а не наоборот. Глава государства задался вопросом, как бы Вашингтон отнесся к ракетам на американской границе с Канадой или Мексикой. Также Путин напомнил, что Москва дала четко понять, что движение НАТО на Восток неприемлемо.