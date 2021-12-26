Юрист рассказал, что делать со старыми банковскими картами Фото: Анастасия Осипова

Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников рассказал россиянам, что нужно делать, если банковская карта просрочила.

По мнению эксперта, лучше всего не выбрасывать карточку в мусорное ведро. Перед утилизацией ее стоит разрезать, так точно никто не получит доступ к номеру вашего счета. Также избавляться от карты не надо рядом с банкоматами и отделениями банка.

Юрист Гусятников также напомнил о необходимости закрыть банковский счет, к которому привязана карта, особенно если она кредитная. Об этом он рассказал агентству "Прайм".

Если этого вовремя не сделать, то условия обслуживания счета могут быть продлены, а деньги продолжат списываться, например, за обслуживание карты. Так появится задолженность, а она в свою очередь будет облагаться штрафами и пени, предупредил эксперт. Кроме того, если все-таки пойдете закрывать карту в банк, то попросите выдать справку об отсутствии задолженности.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что у пластиковой карты есть большой минус – ее можно потерять. Тогда нужно срочно блокировать пластик и выпускать новый. Это занимает время и доставляет определенные неудобства. Именно поэтому сейчас в России, да и во всем мире, набирает популярность бесконтактные карты, которые позволяют оплачивать покупки смартфоном.