Врач Водовозов: Гибридный иммунитет повысит защиту от "омикрона" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врач-терапевт, токсиколог Алексей Водовозов заявил, что гибридный иммунитет может повысить защиту организма от омикрон-штамма коронавирусной инфекции.

Эксперт отмечает, что у переболевшего ковидом человека есть высокий риск повторно заболеть, если в первый раз он был инфицирован штаммом "дельта", а во второй - "омикроном". Что касается вакцинации, то она дает более надежную защиту организма, но не стопроцентную. Врач объясняет это тем, что новый вариант штамм вируса отличается повышенной заразностью.

- Если вы переболели прежними штаммами коронавируса, это не дает практически никакой защиты от "омикрона". Прививка двумя дозами вакцины показывает более высокий результат, чем перенесенное заболевание. Но даже такие показатели защиты от "омикрона" ниже по сравнению с тем, какую защиту давали вакцины при "дельте", - рассказал врач в интервью радио Sputnik.

Водовозов отметил, что помочь в данном случае может гибридный иммунитет, который оказался в десятки раз более высоким по эффективности против "омикрона".

- Гибридный иммунитет – это комбинация перенесенного заболевания и вакцинации, причем в любом сочетании, - объяснил врач.

Ранее вирусолог, доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона в США Анча Баранова рассказывала, как можно защититься от нового штамма коронавируса.

По ее словам, избежать заражения "омикроном" поможет медицинская маска. Но носить ее нужно не на подбородке, а правильно, чтобы она закрывала нос и рот. Также ученый призвала воздержаться от походов в аптеки.