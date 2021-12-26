NYT: треть опрошенных американцев не знает, где на карте находится Украина Фото: REUTERS

Около трети (32%) из 177 тысяч участников опроса американской газеты The New York Times не смогли найти Украину на карте Восточной Европы.

Издание по традиции проводит онлайн-викторину по главным новостям уходящего года. Среди тем, которым посвящены вопросы, - пандемия, законодательная повестка президента США Джо Байдена, Олимпиада в Токио и другие темы, в том числе из сферы международной политики.

Читателям газеты предлагалось ответить, у границ какой страны Россия "накапливает свои вооруженные силы", из-за чего серьезно обострилась обстановка в Европе. Для удобства американцев прилагалась карта, где респондентам нужно было самостоятельно выбрать одну из четырех стран.

Кроме самой Украины участникам опроса были предложены несколько вариантов, где можно было указать, где расположены Белоруссия, Польша и Грузия. В результате указать местоположение Украины не смогли около 56 из 177 тысяч человек.

Кстати, что касается Суэцкого канала, где произошла авария с танкером Ever Given, то его расположение из числа читателей газеты смогли верно указать 93% респондентов.