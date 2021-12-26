Экс-представитель Госдепа Волкер призвал ввести санкции против России, чтобы добиться уступок

Курт Волкер Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер предложил США и другим западным странам ввести санкции против России еще до того, как она "сделает что-то плохое" и снять их только после того, как удастся добиться значительных уступок по украинскому вопросу. Такое мнение американский политик выразил в статье на сайте Центра анализа европейской политики.

"Тенденция должна поменяться — Западу следует ввести новые санкции прямо сейчас и согласиться снять их только в том случае, если Россия откажется от военной эскалации", - подчеркнул Волкер.

По его словам, такая позиция послужит хорошей профилактикой российской "агрессии" против Украины.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин ответил американскому лидеру Джозефу Байдену на слухи о якобы готовящемся "вторжении России" на Украину. Путин заверил Байдена, что российские войска никому не угрожают.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Украина пытается отвлечь внимание от своих действий по подрыву Минских соглашений, "нагнетая страшилки" о возможном вторжении России на ее территорию.