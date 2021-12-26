Украина признает военное преимущество России в Азовском море Фото: REUTERS

Россия значительно превосходит Украину в военном отношении в Азовском море, что будет играть важную роль в случае гипотетической войны, заявил журналистам The Washington Post глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"В случае войны они будут активно использовать это для оказания давления на наши южные города на берегу Азовского моря", - предположил руководитель внешнеполитического ведомства.

Как ранее писал сайт kp.ru, замсекретаря Совета безопасности Украины, бывший заместитель командующего Силами спецопераций Сергей Кривонос считает, что Незалежная проиграет потенциальную войну с Россией за шесть часов.

Напомним, уже несколько недель США и Евросоюз раздувают настоящую истерику вокруг якобы готовящегося вторжения России на Украину. И хотя в реальности ни один российский солдат границу не пересек, у Вашингтона уже готов пакет "адских санкций".

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но готова отстаивать свою безопасность. Он также потребовал от Запада незамедлительно предоставить РФ гарантии безопасности.