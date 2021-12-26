Иммунолог Жемчугов считает, что нет смысла носить маски в мороз

Владислав Жемчугов отметил, что носить маску на морозе нет смысла Фото: REUTERS

Медицинские маски следует менять на новые, когда они становятся влажными, а на морозе их и вовсе нет смысла носить, заявил RT иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

"Как только маска влажная — меняйте, - уточнил Жемчугов. - На улице, например, сейчас нет смысла её носить, потому что мороз… А в тепле, конечно, маску нужно менять".

Как ранее писал сайт kp.ru, вирусолог, доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона в США Анча Баранова заявила, что избежать заражения "омикроном" поможет медицинская маска. Но носить ее нужно не на подбородке, а правильно, чтобы она закрывала нос и рот, подчеркнула специалист.

Напомним, представитель Всемирной организации здравоохранения по борьбе с коронавирусной инфекцией Дэвид Набарро заявил, что новый штамм "омикрон" удваивает случаи заражения каждые два-три дня.