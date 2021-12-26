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Здоровье26 декабря 2021 5:46

Иммунолог Жемчугов считает, что нет смысла носить маски в мороз

Эксперт напомнил, что влажные средства защиты следует менять
Роман КИЛЬМЯШКИН
Комментарии (11)Комментарии (11)(11)
Владислав Жемчугов отметил, что носить маску на морозе нет смысла

Владислав Жемчугов отметил, что носить маску на морозе нет смысла

Фото: REUTERS

Медицинские маски следует менять на новые, когда они становятся влажными, а на морозе их и вовсе нет смысла носить, заявил RT иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

"Как только маска влажная — меняйте, - уточнил Жемчугов. - На улице, например, сейчас нет смысла её носить, потому что мороз… А в тепле, конечно, маску нужно менять".

Как ранее писал сайт kp.ru, вирусолог, доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона в США Анча Баранова заявила, что избежать заражения "омикроном" поможет медицинская маска. Но носить ее нужно не на подбородке, а правильно, чтобы она закрывала нос и рот, подчеркнула специалист.

Напомним, представитель Всемирной организации здравоохранения по борьбе с коронавирусной инфекцией Дэвид Набарро заявил, что новый штамм "омикрон" удваивает случаи заражения каждые два-три дня.